Costanera Sur cumplió 12 años y mañana lo festeja a lo grande

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuando se dice que es para toda la familia, créeme que es cierto. Costanera Sur de José de San Martín cumplió años el pasado 10 de diciembre. Cumplió, en los papeles, 12 años de vida, aunque su vida dentro de la comunidad de José de San Martín data desde 1985, es decir que el corazón violeta palpita desde hace unos 40 años, con distintos vaivenes, pero siempre firme y con vida.

Y a pesar de la crisis que reina en el país, donde ninguna de las instituciones deportivas queda al margen de esto, lo importante pasa por agudizar el ingenio, gestionar y trabajar para toda la comunidad.

Sin pensamos que Costanera es solo un club deportivo que busca resultados, no hay nada más alejado de la realidad.

Costanera es un espacio que contiene a la familia, a los grandes y chicos, a los amantes del deporte, la cultura y la producción.

Todos, de alguna u otra manera, están contenidos en este espacio violeta que tiene como nombre Club Social y Deportivo Costanera Sur.

Y mañana, a lo grande, festejarán su cumpleaños.

La cita será, a partir de las 15 horas, en el Camping Municipal de José de San Martín, donde habrá talleres deportivos como India Gym de Vicky Ferreira, Saitama Gym con su gimnasia artística y muestra de Levantamiento Olímpico a cargo del taller de Mayra Bascuñán

Además, en simultáneo, los visitantes podrán disfrutar de un paseo de compras, con feriantes y emprendedores locales y de la zona.

Hay que destacar que los stands son libres y gratuitos y solo deben llevar sus recursos para armar, además de los productos para vender.

Habrá un bingo con grandes premios y la visita de Papá Noel para los niños, repartiendo golosinas.

“Se darán reconocimientos a personas que trabajaron, trascendieron y ayudaron a qué nuestro club se sostenga en el tiempo, asimismo se procederá a cantar el feliz cumpleaños y se hará el corte de torta con todos los presentes”, destacaron desde las redes sociales.

Y LA PRESENTACIÓN DE GRANDES ARTISTAS DE PRIMERÍSIMO NIVEL

Y puede ser cierto que Costanera Sur sea un club chico, pero con un corazón grande. Y dentro de esa grandeza el gestionar y trabajar en beneficio del otro es parte de su lema, está escrito en su estandarte.

La Patagonia tiene grandes músicos y varios de esos músicos estarán presentes mañana en José de San Martín, acompañando a los vecinos del lugar.

Por ejemplo, en el escenario mayor estará la gran presentación del reconocido cantante Yoel Hernández, quien estuvo en La Peña de Morfi, en Cosquín quien además se prepara para un año más poder estar en el Atahualpa Yupanqui y recorrer el país con nuestra música patagónica.

Además estarán presentes Cacho Mellado, Diego Monsalvo y el gran cierre a cargo de Marito Guajardo y su conjunto, “con la cumbia campera que nos tiene acostumbrado a deleitarnos”, reza el comunicado.