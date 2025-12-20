12°
Esquel, Argentina
Sabado 20 de Diciembre de 2025
20 de Diciembre de 2025
"En nuestra provincia el orden público y el respeto por la Ley no se negocian"

Torres destacó la detención de los responsables de incendiar la Casa de Gobierno en 2021.
Torres destacó la detención de los responsables de incendiar la Casa de Gobierno: "En nuestra provincia el orden público y el respeto por la Ley no se negocian".

 

 

El gobernador dijo que las aprehensiones "nos permiten dejar atrás un pasado de impunidad y desidia".

 

 

El gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres valoró la detención de los responsables "de incendiar la Casa de Gobierno y otros edificios públicos en Rawson en diciembre de 2021" y destacó "el fallo de la justicia que deja bien en claro que en nuestra provincia el orden público y el respeto por la ley no se negocian".

 

 

Torres resaltó además que "estos delincuentes, que provocaron una de las jornadas más negras de la historia de nuestra provincia, cumplan definitivamente una condena efectiva donde corresponde: en la cárcel".

 

 

"En Chubut, el que comete un delito, termina preso" afirmó el gobernador, y remarcó que "en esta provincia, la ley es igual para todos".

 

 

Por último el mandatario sostuvo que "estas detenciones nos permiten dejar atrás un pasado de impunidad y desidia", al tiempo que instó "a seguir construyendo entre todos el futuro que nos merecemos los chubutenses".

 

