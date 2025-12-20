12°
La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn

En la ciudad del Golfo Nuevo un bar era "la fachada" para comercializar estupefacientes a los ciudadanos.
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut, a través de las Divisiones de Drogas de Trelew y Puerto Madryn, desarrolló dos operativos en ambas ciudades en los que se desarticularon puntos de venta de sustancias prohibidas, se puso a disposición de la Justicia a ocho personas y se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo.

 

 

En Puerto Madryn, la investigación de la Policía del Chubut – bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal- se llevó adelante por el lapso de dos meses y culminó con cinco allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas, se incautó medio kilo de marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos de interés.

 

 

Se logró establecer que la banda utilizaba un local comercial como una ‘fachada’ para comercializar estupefacientes a los ciudadanos locales.

 

 

*Una denuncia anónima fue determinante*

 

 

De modo simultáneo - a raíz de una denuncia anónima - la División Drogas y Leyes Especiales de Trelew efectuó un allanamiento en una vivienda particular donde se incautaron un pan de cocaína, un arma de fuego, envoltorios fraccionados, una balanza digital y cerca de un millón de pesos en efectivo.

 

 

En este caso, se imputó a otras cuatro personas por participar en esta estructura quienes quedaron sujetas a los requerimientos de la Justicia Federal que se consideren pertinentes para profundizar la investigación.

 

 

"El trabajo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de cada una de las ciudades, el trabajo exhaustivo del personal, el compromiso de la ciudadanía a través de las denuncias anónimas y el análisis de la información fueron aspectos importantes para que los operativos generen resultados importantes para combatir al narcotráfico y al narcomenudeo en la región”, afirmó el jefe del Área Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, comisario mayor Javier Soto.

 

