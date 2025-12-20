Hallan un cuerpo de una mujer en Parque Nacional Lago Puelo con una herida de arma de fuego

El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este sábado 20 de diciembre en el Parque Nacional Lago Puelo. El descubrimiento fue realizado por visitantes que recorrían la zona.

Según la información preliminar, se trata de una mujer mayor de edad. En el lugar, se encontró un arma de fuego y la víctima presentaba una herida. La circunstancias del hecho aún están bajo investigación.

Fuentes consultadas indicaron que, si bien en un primer momento circularon versiones que la mujer podría ser empleada de la administración de Parques Nacionales, esa posibilidad fue descartada y se confirmó que no pertenece al organismo.