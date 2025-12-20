10°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
20 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Hallan un cuerpo de una mujer en Parque Nacional Lago Puelo con una herida de arma de fuego

Visitantes encontraron el cuerpo dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Presentaba una herida de arma de fuego y se investiga lo ocurrido.
El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este sábado 20 de diciembre en el Parque Nacional Lago Puelo. El descubrimiento fue realizado por visitantes que recorrían la zona. 

 

Según la información preliminar, se trata de una mujer mayor de edad. En el lugar, se encontró un arma de fuego y la víctima presentaba una herida. La circunstancias del hecho aún están bajo investigación. 

 

Fuentes consultadas indicaron que, si bien en un primer momento circularon versiones que la mujer podría ser empleada de la administración de Parques Nacionales, esa posibilidad fue descartada y se confirmó que no pertenece al organismo. 

 

