Sabado 20 de Diciembre de 2025
20 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: Sábado marcado por lluvias débiles y fuertes vientos

Se espera una jornada inestable con una temperatura máxima de 19°C. Las ráfagas de viento del oeste podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde.
Para este sábado 20 de diciembre, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas marcadas por la inestabilidad y ráfagas de viento intensas.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en los 10°C, con un cielo que pasará de parcialmente nuboso a cubierto. A partir de las 08:00 horas, comenzarán las probabilidades de lluvia débil, con un 30% de posibilidad de precipitaciones iniciales que irán en aumento conforme avance la jornada.⁣

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar su pico máximo de 19°C a las 14:00 horas.

Durante este bloque horario, la probabilidad de lluvia se elevará significativamente hasta un 70%, acompañada por vientos provenientes del Oeste con ráfagas que oscilarán entre los 16 y 58 km/h. El índice UV se mantendrá en niveles medios, alcanzando un valor de 5 hacia las 11:00 de la mañana, por lo que se recomienda precaución moderada.⁣

En el transcurso del atardecer, específicamente a las 17:00 horas, se espera que las ráfagas de viento alcancen su punto máximo de 60 km/h, manteniendo la probabilidad de lluvias débiles en un 70%.

La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 14°C hacia las 20:00 horas, mientras las ráfagas disminuirán levemente a 40 km/h. La jornada cerrará a las 23:00 horas con un cielo de nubes y claros, una temperatura de 11°C y vientos más calmos del Noroeste.

T.B

 

