Esquel, Argentina
Sabado 20 de Diciembre de 2025
20 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn: el Gobierno lanzó el Plan “Verano Seguro” para la temporada

El Plan "Verano Seguro" se puso en marcha con el objetivo de proteger a residentes y turistas. Destacaron el compromiso del Poder Judicial local y los buenos resultados de la temporada anterior.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, que conduce el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, puso en marcha el Plan “Verano Seguro” en la ciudad de Puerto Madryn, una iniciativa destinada a reforzar las acciones de prevención y seguridad durante la temporada estival en los principales destinos turísticos y atractivos naturales de la provincia.

 

El acto formal se desarrolló este viernes en el playón recreativo del muelle Luis Piedra Buena y fue encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; y el jefe de la Policía del Chubut Andrés García.

 

También participaron el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el subsecretario de Seguridad Vial, César Vargas; el subjefe de Policía, Mauricio Zabala; funcionarios municipales y jefes de las distintas unidades policiales que integran el esquema preventivo dispuesto para la temporada estival.

 

Durante el acto, el ministro Iturrioz destacó que “queremos que la gente venga a disfrutar de estas bellezas naturales de la ‘Perla del Sur’ y que se lleve una visión de la calidez de sus habitantes. Estamos para cuidarlos y para que puedan disfrutar de la mejor manera”.

 

Trabajo mancomunado entre Provincia y municipio

 

El titular de la cartera de Seguridad remarcó además el trabajo conjunto entre los distintos estamentos del Estado: “Puerto Madryn es un ejemplo del trabajo mancomunado con todos los organismos provinciales. Hemos tenido reuniones con todas las asociaciones vecinales de la ciudad, que brindan un acompañamiento muy importante, y eso se refleja en buenos niveles de seguridad”.

 

En ese sentido, subrayó el rol del sistema judicial local al señalar que “Puerto Madryn cuenta con un Poder Judicial —incluyendo a la Fiscalía— muy comprometido con la seguridad de sus vecinos. El funcionamiento del Fuero Penal y de la Fiscalía es un ejemplo para otras jurisdicciones”.

 

“Durante esta temporada extendemos esta protección también a quienes nos visitan. Con el compromiso de todos, esperamos alcanzar resultados positivos. El equipo de la Unidad Regional Puerto Madryn funciona de manera ejemplar y tenemos grandes expectativas para este verano”, concluyó.

 

Positiva experiencia en la temporada anterior

 

Cabe destacar que durante la implementación del Plan “Verano Seguro” en la temporada estival anterior se registró una disminución significativa de los delitos, especialmente en sectores como El Doradillo y Playa Kaiser, gracias al refuerzo de patrullajes y recorridas permanentes.

 

Uno de los principales logros fue la reducción del denominado “delito oportunista”, vinculado a la sustracción de pertenencias de los visitantes. Para esta nueva edición del plan, el esquema preventivo contempla además acciones específicas en Puerto Pirámides y otros puntos estratégicos de la Península Valdés, con el objetivo de garantizar una temporada segura tanto para residentes como para turistas.

T.B

 

