Esfuerzo y dedicación: Esquel cuenta con una nueva enfermera

Oriana Ferra, una querida voluntaria de Cáritas Esquel, alcanzó un hito significativo en su formación profesional al convertirse en enfermera. Su dedicación, esfuerzo y el amor puesto en su vocación han culminado con festejos a lo largo de la ciudad rodeada de sus seres queridos.

Este logro representa no solo el fruto de años de esfuerzo y estudio riguroso, sino también el inicio de una carrera dedicada al servicio y al cuidado de la salud de los esquelenses.

R.G.