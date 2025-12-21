15°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
21 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esfuerzo y dedicación: Esquel cuenta con una nueva enfermera

Oriana Ferra completó sus estudios como enfermera, demostrando el poder del esfuerzo, la solidaridad y el acompañamiento comunitario.
Por Redacción Red43

Oriana Ferra, una querida voluntaria de Cáritas Esquel, alcanzó un hito significativo en su formación profesional al convertirse en enfermera. Su dedicación, esfuerzo y el amor puesto en su vocación han culminado con festejos a lo largo de la ciudad rodeada de sus seres queridos.

 

Este logro representa no solo el fruto de años de esfuerzo y estudio riguroso, sino también el inicio de una carrera dedicada al servicio y al cuidado de la salud de los esquelenses.

 

 

R.G.

 

