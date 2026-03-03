Festival Internacional de Boxeo en Trevelin: 11 peleas y un cinturón en juego

El boxeo de la región vive una de sus noches más esperadas con el lanzamiento del festival "Arena de Gladiadores". La cita, fiscalizada por la Federación Chubutense de Box, promete una cartelera cargada de adrenalina que cruzará a los mejores exponentes locales con representantes del Alto Valle y del vecino país de Chile.

Duelo de fondo por la corona

La atención central de la noche estará puesta en la pelea número 12, donde se pondrá en juego el prestigioso Título AMBAPA. El crédito local, Axel Antiman de Trevelin, se medirá en una batalla a 3 rounds de 3x1 frente a Marcelo "Chuki" Lagos, de Esquel. Este cruce de ciudades vecinas no solo define un cinturón, sino que consagra al máximo referente amateur de la zona en su categoría.

El desafío binacional



Uno de los grandes atractivos de la noche será el choque de estilos entre el boxeo argentino y el chileno. La delegación de Coyhaique llega a Trevelin con una escuela de boxeo que se caracteriza por la resistencia y el combate en la corta distancia.

Por su parte, el equipo Romero Box de Puerto Madryn, una de las canteras más prolíficas de la costa chubutense, pondrá a prueba su técnica y velocidad. Los enfrentamientos entre estos dos polos patagónicos (como los de Brandon Cheves, Maicol Calfin y Uziel Torres contra sus pares chilenos) aseguran peleas intensas donde se pone en juego el orgullo regional a ambos lados de la cordillera.

Duelo Local: La mística de los "Pueblos Vecinos"

El combate número 10 es, para muchos, el "co-estelar" sentimental de la noche. José Anton (Trevelin) y Agustín Oyarso (Esquel) representan la rivalidad deportiva más cercana y apasionada de la zona.

El escenario: Pelear en el Polideportivo de Trevelin le otorga a Anton la ventaja de la localía y el aliento de su gente.

El peso: En la categoría de hasta 69 kg (Wélter), ambos púgiles suelen desplegar una combinación de potencia y resistencia que mantiene al público de pie. Este duelo no solo suma puntos en el ranking provincial, sino que define quién manda en el "clásico de la cordillera".

Presencia Femenina: Técnica y Proyección

La pelea entre Camila Borda (Puerto Madryn) y Bianca Garnica (Cipolletti) destaca por ser un cruce interprovincial de alto nivel técnico. El boxeo femenino ha crecido exponencialmente en la Patagonia, y este enfrentamiento en la categoría de hasta 60 kg es una muestra de ello.

Borda llega representando la exigencia del entrenamiento portuario.

Garnica trae consigo el ritmo de competencia del Alto Valle rionegrino. Más allá de la agresividad, se espera una pelea de "ajedrez" sobre el ring, donde la precisión de los golpes y el desplazamiento serán las claves para llevarse la victoria.

Impacto en la Región

La realización de este festival en marzo marca el inicio del calendario fuerte para la Federación Chubutense de Box. La integración de ciudades como Cipolletti y Coyhaique posiciona a Trevelin como una plaza capaz de organizar eventos de nivel internacional, fomentando no solo el deporte, sino también el turismo deportivo y el intercambio cultural entre Argentina y Chile.

Información para el espectador

El evento abrirá sus puertas en el Polideportivo de Trevelin a las 20:30 horas, dando inicio a la primera pelea a las 21:30 horas. El valor de la entrada popular es de $8.000 y el predio contará con servicio de buffet para los asistentes.

Cronograma de la velada:

COMBATE DE EXHIBICIÓN (21:30 hs)

Melo Rubi de los Milagros (Cipolletti) realizará una exhibición de 2 rounds (2x1).

1° COMBATE - Hasta 60 kg (21:30 hs)



Rincón Rojo: Brandon Cheves (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Antonio Delgado (Coyhaique, Chile)

Modalidad: 3 Rounds de 2x1



2° COMBATE - Hasta 54 kg (22:00 hs)

Rincón Rojo: Maicol Calfin (Esquel)

Rincón Azul: Nicolino Rojas (Coyhaique, Chile)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



3° COMBATE - Más de 81 kg (22:25 hs)

Rincón Rojo: Ezequiel Martínez (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Maximiliano Sanhueza (Coyhaique, Chile)

Modalidad: 3 Rounds de 2x1



4° COMBATE - Hasta 60 kg (22:45 hs)

Rincón Rojo: Benjamín Villavicencio (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Fabián Maldonado (Coyhaique, Chile)

Modalidad: 3 Rounds de 2x1



5° COMBATE - Hasta 69 kg (23:05 hs)

Rincón Rojo: Dylan Sacco (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Kevin Ojada (Cerro Centinela)

Modalidad: 3 Rounds de 2x1

6° COMBATE - Hasta 69 kg (23:25 hs)

Rincón Rojo: Jonatan Martínez (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Carlos Nahuelquir (Esquel)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



7° COMBATE - Hasta 60 kg (23:45 hs)

Rincón Rojo: Uziel Torres (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Samuel Merino (Coyhaique, Chile)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



8° COMBATE - Hasta 75 kg (00:00 hs)

Rincón Rojo: Mateo Giachero (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Tobías Anchos (Esquel)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



9° COMBATE - Hasta 60 kg (00:30 hs)

Rincón Rojo: Camila Borda (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Bianca Garnica (Cipolletti)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



10° COMBATE - Hasta 69 kg (00:45 hs)

Rincón Rojo: José Anton (Trevelin)

Rincón Azul: Agustín Oyarso (Esquel)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



11° COMBATE - Hasta 69 kg (01:00 hs)

Rincón Rojo: Alexis Martínez (Romero Box - Pto. Madryn)

Rincón Azul: Roberto Fernández (Neuquén)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1



12° COMBATE - PELEA DE FONDO - TÍTULO AMBAPA (01:15 hs)

Rincón Rojo: Axel Antiman (Trevelin)

Rincón Azul: Marcelo "Chuki" Lagos (Esquel)

Modalidad: 3 Rounds de 3x1 (Hasta 64 kg)



