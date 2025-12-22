Controles viales en Esquel: más de 3.000 vehículos verificados y 28 alcoholemias positivas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total - desde el 8 hasta el 21 de diciembre - la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 17.481 vehículos, realizó 9.214 test de alcoholemia y retiró a 162 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, las Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.211 vehículos, se realizaron 1.204 test de alcoholemia, hubo 9 casos positivos, se labraron 23 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

Trelew, Gaiman y Dolavon

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 2.345 vehículos, se efectuaron 2.281 test de alcoholemia en los que se detectaron a 58 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 69 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 18 rodados.

En los operativos del sábado 20, se comprobó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice positivo de 2,93 grs./lts. De inmediato, se lo retiró de circulación y se elaboró la infracción pertinente.

En Gaiman, se controlaron 247 vehículos, se llevaron a cabo 227 test de alcoholemia, se comprobaron 6 alcoholemias positivas, se efectuaron 10 infracciones y se retuvo un automóvil.

Este domingo 21 de diciembre; se detectó que un conductor circulaba en estado de ebriedad con un índice positivo de 2.87 grs./lts. lo que motivó que se lo retire de circulación y se labre la infracción.

En Dolavon, se controlaron 79 vehículos, se llevaron a cabo 79 test de alcoholemia, no se constataron casos positivos ni se registraron infracciones.

Puerto Madryn

Se controlaron 613 vehículos, no se comprobaron casos positivos de alcoholemia y se efectuaron 4 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 5.073 vehículos, se realizaron 1.821 test de alcoholemia, se detectó a 49 conductores en estado de ebriedad, se labraron 214 infracciones y se retuvieron 4 automóviles.

En los controles del domingo 21; se comprobó que un conductor transitaba en estado de ebriedad con un índice positivo de 2,90 grs./lts. Acorde a las características del procedimiento, se procedió a retirarlo de circulación y se desarrolló la infracción correspondiente.

Camarones

Se controlaron 44 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 2.525 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 356 test de alcoholemia, se comprobaron 3 casos positivos, se labraron 41 infracciones y se retuvieron 8 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 3.180 vehículos, se realizaron 2.664 test de alcoholemia, se comprobaron 28 casos positivos, se labraron 75 infracciones y se retuvo un rodado.

Trevelin

Se controlaron 305 vehículos, se llevaron a cabo 305 test de alcoholemia, se comprobaron 2 casos positivos, se confeccionaron 6 infracciones y se retuvo un automóvil.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 93 vehículos y se elaboró una infracción. En Paso de Indios, se controlaron 99 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 576 vehículos, se llevaron a cabo 36 test de alcoholemia, se constataron 3 casos positivos, se registraron 10 infracciones y se retuvo un vehículo.

En Río Pico, se controlaron 641 vehículos, se efectuaron 114 test de alcoholemia, se elaboraron 12 infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

En Tecka, se controlaron 450 rodados, se comprobó una alcoholemia positiva, se efectuaron 4 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

F.P