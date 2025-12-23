Sara Hebe anuncia un show explosivo en Esquel

El viernes 6 de febrero, en el escenario de Rider Bar (25 de mayo 478) a las 23 horas, con DJ Set de Mauro Efe, habrá una fiesta asegurada en Esquel, con la llegada de Sara Hebe.

La reconocida artista de alcance internacional, nacida en Chubut y que se encuentra celebrando los 10 años del disco "Colectivo vacío", donde cruzó las fronteras del rap under para llegar a otros públicos, con el soundtrack de "El Marginal".

Esquel tendrá en 2026 a una de las referentes principales del rap, sus derivados y la música urbana del país. Ha colaborado con artistas como Chancha Vía Circuito, Rosario Ortega, Kumbia Queers, Fémina, Tremenda Jauría (Madrid), Mafalda (Valencia), Villa Diamante o Mi$$il.

En sus discos, han aparecido también artistas como Ana Tijoux, The Colorated, Sassyggirl y Rattlesnakke y ha tocado en escenarios como el de la radio estadounidense KEXP.

Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir con precio promocional online al siguiente link.

Luego de presentarse en Esquel, seguirá la gira por Bariloche y San Martín de los Andes.

SL