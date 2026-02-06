18°
Viernes 06 de Febrero de 2026
El músico esquelense Mateo Rojas presenta su repertorio en Paprika

Residente en La Plata, y también DJ, el joven artista presenta su costado acústico, tanguero y de canciones propias junto a poetas y músicos invitados.
Por Redacción Red43

Mateo Rojas es un joven músico esquelense que se encuentra desarrollando su carrera artística en la ciudad de La Plata, Buenos Aires.

 

Desde allí trabaja como DJ de psy trance, pero su faceta acústica y tanguera tiene lugar en este verano esquelense, donde ya se presento tanto en los "Domingos de plaza" municipales, así como en el escenario de El Cedro y en Cofradía Arte Sur.

 

Antes de regresar a Buenos Aires, se presentará en el nuevo escenario de Paprika, en calle Rivadavia 873, este sábado a las 21 horas puntual.

 

Acompañado por la poesía de El Ácaro, quien también reside en La Plata y con quien ha compuesto varias canciones, también se sumarán más músicos invitados y un repertorio que suma versiones de viejos tangos y algunos autores de la Patagonia.

 

 

SL

 

