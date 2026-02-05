18°
espectaculos |
Por Redacción Red43

Se presenta en Puerto Madryn la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel

Dentro del histórico festival Arbustok, espacio autogestivo que da lugar a nuevos talentos de la Patagonia.
Por Redacción Red43

Puerto Madryn se prepara para recibir una nueva edición de Arbustok, el megafestival a cielo abierto que desde 2020 se consolidó como un espacio cultural y político clave en la costa chubutense.

 

La cita será el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el playón de las canchitas de fútbol ubicado en 28 de Julio y Roca, un punto estratégico del centro urbano, reparado del viento y pensado para el encuentro comunitario.

 

La banda esquelense llegará por primera vez a Madryn el día domingo, luego de haberse presentado en Esquel, Trevelin, Cholila y La Plata durante el 2025.

 

Con Juan Nube Lopez, Joaquín Biasella y Seba Lino en guitarras y voces, Marcelo Aravena en voz, bajo y pifilcas, y Lucas Maliqueo en batería y voz, la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel está próxima a lanzar el primer adelanto de su nuevo disco.

 

Arbustok nació con una identidad clara: la defensa del agua, el ambiente sano y el territorio, con una postura firme frente a la megaminería y a cualquier forma de extractivismo que amenace el modo de vida de las comunidades patagónicas. Desde esa premisa, el festival articula música, artes visuales, poesía y economía popular en un formato integral y autogestivo.

 

Desde la organización destacaron además el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, que brinda apoyo logístico para la realización del evento.

 

Los artistas que se presentarán el sábado 7 son Enyo, Salva Bargas, Roxana Castelli (poesía), Inédita Escorpiana, Grela, Wallmapu, Cuesta Vida, La Maquina de Hacer Chorizos, Cismo, Afrocalipsis.

 

Asimismo, el domingo se presenta Lev, Seba Lino, Inzomnia, Orquesta Afónica y Disonante, Banzai, Laureano Huayuilaf, Veteranos del Pánico, Fuera de Control, UNK, Los abducidos y Purasangre.

 

(Fotografía gentileza de Agustín Reyes)

 

SL

 

 

