Continúa el incendio en el brazo sur del Lago Menendez

El incendio en el Lago Menendez se encuentra activo en cabeza, cola y flanco izquierdo, y controlado en flanco derecho.

Así comunicó la intendencia del Parque Nacional en el mediodía de hoy, con una superficie afectada de 340 hectáreas (a verificar en medición final).

Durante la jornada de ayer ingresó un total de doce combatientes de la Administración de Parques Nacionales y diez combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, trabajando con herramientas manuales y equipos de bombeo. Durante la mañana trabajaron dos aviones hidrantes y un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias quienes tuvieron que replegar por condiciones climáticas adversas.

El día de hoy ingresaron veinte combatientes de la Administración de Parques Nacionales en una embarcación de la empresa Glaxiar y una embarcación de la Administración de Parques Nacionales para continuar los trabajos en flanco izquierdo hacia la cabeza del incendio, contando con el apoyo de los medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias.

La temperatura máxima pronosticada para hoy será de 14° C con humedad relativa mínima del 60 %. Al mediodía se esperan vientos entre 35-45 km/h del sector oeste con ráfagas de mayor intensidad. Cielo nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas.

El parque nacional se encuentra abierto al público. Los servicios turísticos no han sido afectados por el operativo. Las sendas y áreas de uso público se encuentran abiertas.

El tránsito por la ruta provincial 71 es normal. Se recomienda conducir con precaución por trabajos viales de mejora de la calzada.

Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

SL