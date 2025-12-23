10°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Recambio en el Banco Nación: Carolina Píparo asume en el Directorio y Darío Wasserman es el nuevo presidente

Tras finalizar su mandato legislativo, la ex candidata a gobernadora bonaerense fue nombrada mediante el Decreto 907/2025. El cargo marca su regreso definitivo a las filas de La Libertad Avanza tras meses de tensiones políticas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 907/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, oficializó la designación de la platense Carolina Píparo como nueva integrante del Directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA). La exlegisladora ocupará la vacante dejada por Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

 

 

 

El nombramiento, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que Píparo completará un mandato que se extiende hasta el año 2028. Esta decisión se produce apenas semanas después de que la dirigente finalizara su ciclo como diputada nacional, cargo al que había accedido originalmente de la mano de José Luis Espert y que luego la llevó a ser la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza en 2023.

 

 

Reconciliación política y nuevos aires en el BNA

 

 

La llegada de Píparo al Banco Nación simboliza el cierre de una etapa de cortocircuitos con la Casa Rosada. Tras haber sido señalada como "traidora" por el oficialismo a principios de año debido a votos específicos en el Congreso, la relación se recompuso en los últimos meses mediante reuniones con Karina Milei, culminando ahora con su desembarco en la gestión ejecutiva.

 

 

El recambio no fue el único en la cúpula de la entidad financiera. Mediante el Decreto 903/2025, el Gobierno también aceptó la renuncia de Daniel Tillard a la presidencia del banco. En su lugar, fue designado Darío Wasserman, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de la institución.

 

 

Trayectoria y desafíos

 

Carolina Píparo, de profesión trabajadora social, cuenta con una vasta trayectoria en el sector público, habiendo sido diputada provincial y nacional, además de funcionaria en la Municipalidad de La Plata en el área de asistencia a la víctima.

 

 

Su incorporación al Banco Nación se da en un contexto de transformación para la entidad, que este año completó su conversión en sociedad anónima. Como directora, Píparo participará en la toma de decisiones estratégicas de la institución bancaria más grande del país en un escenario de búsqueda de solvencia fiscal y ordenamiento financiero impulsado por el Poder Ejecutivo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sonia Angelica Altamirano QEPD
2
 Una pareja estaba haciendo el amor en un auto, se acercó para mirar y lo balearon
3
 El hantavirus ataca de nuevo con 12 casos, cinco muertos y peligro de más contagios
4
 Alerta por las bolsitas de nicotina: el nuevo producto con estética de golosina que seduce a jóvenes y adolescentes
5
 Jubilados provinciales cobran el medio aguinaldo hoy martes 23
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -