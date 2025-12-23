Recambio en el Banco Nación: Carolina Píparo asume en el Directorio y Darío Wasserman es el nuevo presidente

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 907/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, oficializó la designación de la platense Carolina Píparo como nueva integrante del Directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA). La exlegisladora ocupará la vacante dejada por Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

El nombramiento, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que Píparo completará un mandato que se extiende hasta el año 2028. Esta decisión se produce apenas semanas después de que la dirigente finalizara su ciclo como diputada nacional, cargo al que había accedido originalmente de la mano de José Luis Espert y que luego la llevó a ser la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza en 2023.

Reconciliación política y nuevos aires en el BNA

La llegada de Píparo al Banco Nación simboliza el cierre de una etapa de cortocircuitos con la Casa Rosada. Tras haber sido señalada como "traidora" por el oficialismo a principios de año debido a votos específicos en el Congreso, la relación se recompuso en los últimos meses mediante reuniones con Karina Milei, culminando ahora con su desembarco en la gestión ejecutiva.

El recambio no fue el único en la cúpula de la entidad financiera. Mediante el Decreto 903/2025, el Gobierno también aceptó la renuncia de Daniel Tillard a la presidencia del banco. En su lugar, fue designado Darío Wasserman, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de la institución.

Trayectoria y desafíos

Carolina Píparo, de profesión trabajadora social, cuenta con una vasta trayectoria en el sector público, habiendo sido diputada provincial y nacional, además de funcionaria en la Municipalidad de La Plata en el área de asistencia a la víctima.

Su incorporación al Banco Nación se da en un contexto de transformación para la entidad, que este año completó su conversión en sociedad anónima. Como directora, Píparo participará en la toma de decisiones estratégicas de la institución bancaria más grande del país en un escenario de búsqueda de solvencia fiscal y ordenamiento financiero impulsado por el Poder Ejecutivo.

F.P