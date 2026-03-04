13°
Taccetta acompañó el inicio del Ciclo Lectivo 2026 en el Jardín del barrio Don Bosco

En el marco del inicio de clases, el intendente Matías Taccetta visitó el establecimiento y puso en valor la identidad institucional. Además, supervisó las obras de mantenimiento realizadas para garantizar el bienestar de los niños.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este miércoles, el intendente visitó el Jardín Maternal Municipal que funciona en el barrio Don Bosco, donde compartió un encuentro con la comunidad educativa y dialogó con el personal sobre el trabajo que se viene desarrollando en la institución.

 

La recorrida se realizó junto al secretario de Gobierno, Diego Austin; la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama; la directora de Educación, Daniela Otero; y la coordinadora de Primera Infancia, Rosana Ledesma.

 

En ese contexto, Ledesma agradeció al intendente Taccetta por la decisión política de priorizar la educación inicial dependiente del municipio, destacando el acompañamiento permanente a los jardines maternales.

 

Asimismo, comentó que por primera vez en 30 años el jardín cuenta con un mástil propio para poder izar la bandera, un hecho significativo para la identidad institucional y el fortalecimiento de los valores en la primera infancia.

 

Durante la visita también se puso en valor el trabajo realizado por el equipo de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, a través de la División de Mantenimiento Municipal, que llevó adelante tareas de refacción y mantenimiento edilicio para garantizar el correcto inicio del ciclo lectivo en los jardines maternales municipales.

 

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la educación inicial como una política pública prioritaria, acompañando a las instituciones y generando mejores condiciones para el desarrollo de los niños más pequeños de la ciudad.

 

