UNCo e INTA lanzan la primera Maestría en Cannabis de América Latina

En un paso histórico para la educación pública y la ciencia regional, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanzan en la creación de la Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis. El proyecto, ya redactado, se posiciona como una propuesta académica pionera en todo el continente.

Ciencia frente a la informalidad

Uno de los ejes centrales de esta maestría es combatir los riesgos derivados de la proliferación de productos informales. El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Esteban Jocker, remarcó que el objetivo primordial es dotar al sector de un carácter científico y tecnológico. "Buscamos ofrecer saberes verificados para mejorar la calidad de vida y evitar los errores que se cometen por la difusión de información sin respaldo", sostuvo.

Por su parte, Enrique Mases, director de Posgrado de la UNCo, destacó que esta iniciativa marca una evolución en el modelo de universidad pública, priorizando la creación de conocimiento nuevo sobre un tema de alta relevancia social tras la reglamentación nacional del cannabis.

Un enfoque interdisciplinario

La maestría no se limita a un solo campo, sino que integra los esfuerzos de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Médicas, sumando la década de experiencia que el INTA posee en el cultivo y extracción de cannabis y cáñamo industrial.

Las líneas de investigación prioritarias desarrollarán:

Investigación clínica: Estudios sobre eficacia, seguridad y usos terapéuticos.

Desarrollo agronómico: Mejora genética, manejo sostenible de cultivos y adaptación a diferentes regiones.

Procesos industriales: Trazabilidad, protocolos técnicos y estándares de control de calidad.

Marco regulatorio: Formación de profesionales capaces de asesorar en normativas y promover el uso responsable.

Hacia la acreditación nacional

Mariana Amorosi, directora del Centro Regional Patagonia Norte del INTA, subrayó que se trata de un "desafío significativo" por ser la primera en su tipo en América Latina. El cronograma de trabajo prevé que el proyecto pase por los Consejos Directivos y el Consejo Superior de la UNCo en los próximos meses.

El objetivo final es elevar la propuesta a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en octubre de este año. De obtener el aval correspondiente, la maestría se convertirá en una realidad académica para los profesionales de la región y el país a partir de 2027.