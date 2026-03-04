Taccetta impulsa un plan de mejoras integrales para la Escuela Experimental

Esquel: El municipio planifica obras y mejoras constantes en la Escuela Municipal N° 2005 “Experimental”

El intendente Matías Taccetta visitó este miércoles la Escuela Municipal N° 2005 “Experimental”, acompañado por la subsecretaria de Gobierno, con el objetivo de dialogar con docentes y directivos y avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer el funcionamiento de la institución.

Durante el encuentro se acordó comenzar a delinear un esquema de acciones que incluirá tareas de mantenimiento constante y mejoras edilicias en el edificio municipal, atendiendo a las necesidades planteadas por la comunidad educativa.

En ese marco, el intendente informó que ya fue enviado al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la Escuela Experimental pueda contar con una partida presupuestaria propia. “El proyecto fue enviado en octubre y aún no fue tratado por los concejales. Esperamos que lo puedan hacer a la brevedad y que la comunidad educativa de la Experimental sea invitada al tratamiento del proyecto, dado que lo elaboramos en conjunto con ellos”, señaló Taccetta.

Asimismo, el intendente municipal se comprometió a gestionar ante Vialidad Provincial mejoras en el puente de acceso a la institución que conecta con la Ruta Nacional 259 y a evaluar la posibilidad de adoquinar el acceso a la escuela, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad.

Por otra parte, y en respuesta a un pedido de la comunidad educativa, el intendente asumió el compromiso de designar a una persona del equipo municipal que se encargue del mantenimiento permanente del edificio escolar, garantizando un seguimiento continuo de las condiciones edilicias.

En paralelo, ya se inició el trabajo de mejora de la iluminación externa. Esta semana comenzó la colocación de nuevas luces LED en la puerta del edificio, y se prevé continuar con la ampliación del sistema lumínico hasta el ingreso al predio.