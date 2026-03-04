13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelEscuela ExperimentalMatías Taccetta
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta impulsa un plan de mejoras integrales para la Escuela Experimental

El intendente recordó que desde octubre aguarda el tratamiento de la ordenanza para que la escuela cuente con fondos específicos. Durante su recorrida, ratificó el compromiso de adoquinar el acceso y mejorar la iluminación LED.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel: El municipio planifica obras y mejoras constantes en la Escuela Municipal N° 2005 “Experimental”

 

El intendente Matías Taccetta visitó este miércoles la Escuela Municipal N° 2005 “Experimental”, acompañado por la subsecretaria de Gobierno, con el objetivo de dialogar con docentes y directivos y avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer el funcionamiento de la institución.

 

Durante el encuentro se acordó comenzar a delinear un esquema de acciones que incluirá tareas de mantenimiento constante y mejoras edilicias en el edificio municipal, atendiendo a las necesidades planteadas por la comunidad educativa.

 

En ese marco, el intendente informó que ya fue enviado al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la Escuela Experimental pueda contar con una partida presupuestaria propia. “El proyecto fue enviado en octubre y aún no fue tratado por los concejales. Esperamos que lo puedan hacer a la brevedad y que la comunidad educativa de la Experimental sea invitada al tratamiento del proyecto, dado que lo elaboramos en conjunto con ellos”, señaló Taccetta.

 

Asimismo, el intendente municipal se comprometió a gestionar ante Vialidad Provincial mejoras en el puente de acceso a la institución que conecta con la Ruta Nacional 259 y a evaluar la posibilidad de adoquinar el acceso a la escuela, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad.

 

Por otra parte, y en respuesta a un pedido de la comunidad educativa, el intendente asumió el compromiso de designar a una persona del equipo municipal que se encargue del mantenimiento permanente del edificio escolar, garantizando un seguimiento continuo de las condiciones edilicias.

 

En paralelo, ya se inició el trabajo de mejora de la iluminación externa. Esta semana comenzó la colocación de nuevas luces LED en la puerta del edificio, y se prevé continuar con la ampliación del sistema lumínico hasta el ingreso al predio.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?
2
 Atacó a una inspectora de tránsito y le salió caro: 12 millones de multa y otros 5 para reparar una moto
3
 Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB
4
 Le dio cargos a su pareja, sus sobrinos y varios amigos: lo descubrieron y lo jubilaron
5
 Si no te quedás a dormir, tenés que pagar: la localidad que le cobrará entrada a los turistas
1
 Taccetta acompañó el inicio del Ciclo Lectivo 2026 en el Jardín del barrio Don Bosco
2
 Chubut cerró acuerdos salariales con la Policía y trabajadores de Canal 7
3
 Taccetta impulsa un plan de mejoras integrales para la Escuela Experimental
4
 UNCo e INTA lanzan la primera Maestría en Cannabis de América Latina
5
 Torres destacó el perfil productivo de Chubut ante líderes del comercio y la producción
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -