Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Triple festejo en el Team Pérez: aniversario y cumpleaños de sus referentes

Con 23 años de experiencia en el tatami, el Team Pérez festeja un nuevo aniversario de vida. La escuela de Taekwondo invita a la comunidad a sumarse a su proyecto educativo mientras se preparan para los desafíos competitivos del 2026.
Por Redacción Red43

No es común que una institución deportiva logre sostenerse con la misma pasión durante 23 años. El Team Pérez lo ha logrado, convirtiéndose en una referencia ineludible del Taekwondo regional. Este 4 de marzo no es un día más para la escuela: se cumplen 23 años desde aquel inicio en 2003, un camino que hoy los encuentra consolidados en el Gimnasio Alemán y con una comunidad que supera lo estrictamente deportivo.

 

Mucho más que cinturones y medallas

Para el Instructor Mayor, Leandro Pérez, el éxito de la escuela no se mide solo en los trofeos de las vitrinas, sino en la calidad humana de quienes pasan por el tatami. “Formamos personas antes que cinturones”, es la premisa que guía al equipo. A través de los cinco pilares de la disciplina —cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable—, la escuela busca que cada alumno, desde los 6 hasta los 57 años, encuentre una fortaleza emocional para la vida cotidiana.

 

Un festejo por triplicado

Como si el calendario hubiera querido premiar la trayectoria de la escuela, el aniversario coincide con el cumpleaños de dos pilares fundamentales de la institución: el SBN Matías y el SB Ezequiel. Ambos instructores son considerados ejemplos de vocación y los responsables de transmitir los valores que sostienen al proyecto.

“Son referentes que guían con el corazón y enseñan que el Taekwondo es, ante todo, respeto y compromiso” publicaron en sus redes, reafirmando que el éxito del Team Pérez radica en la pasión de quienes están al frente de las clases.

 

Puertas abiertas a la comunidad

El Team Pérez invita a vecinos de todas las edades a sumarse a sus entrenamientos los lunes, miércoles y viernes en el Gimnasio Alemán (Volta 722). Con grupos adaptados para niños, adolescentes y adultos, la escuela reafirma que nunca es tarde para empezar esta "forma de vida".

 

Para más información o coordinar una clase de prueba, los interesados pueden comunicarse al 2945-556903 o buscarlos en redes sociales como Taekwondo Team Pérez.

 

