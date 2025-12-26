Salto tecnológico en Chubut: Las Áreas Naturales Protegidas ya cuentan con internet satelital

En el marco de un plan de modernización impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut concretó un avance histórico para la gestión de sus recursos naturales: la implementación de conectividad satelital de alta velocidad en puntos estratégicos y aislados de la provincia.

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, se completó la instalación de antenas Starlink en las reservas Piedra Parada, Lago Bagillt, Los Altares, Cabo Dos Bahías y Bosque Petrificado. Además, se incorporó una antena móvil específicamente destinada al Área Natural Protegida Rocas Coloradas, permitiendo flexibilidad en la comunicación dentro de ese territorio.

Seguridad y respuesta ante emergencias

Uno de los pilares de esta iniciativa es optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Históricamente, muchas de estas áreas carecían de señal telefónica o internet estable, lo que dificultaba la coordinación en casos de incendios, accidentes de visitantes o emergencias médicas. Con esta tecnología, los canales de comunicación ahora son directos y constantes, fortaleciendo el monitoreo y la seguridad de quienes transitan las reservas.

Justicia social para los guardafaunas

La medida impacta de forma directa en el día a día de los agentes guardafaunas. Al residir y trabajar en zonas alejadas y muchas veces inhóspitas, el acceso deficiente a la comunicación representaba un obstáculo para su vida personal y profesional. Esta mejora tecnológica no solo facilita sus tareas administrativas y de control, sino que garantiza el contacto con sus familias y el acceso a información, elevando significativamente su calidad de vida.

Gestión eficiente del patrimonio

Desde la cartera de Turismo destacaron que fortalecer tecnológicamente las Áreas Naturales Protegidas permite una gestión más eficiente del patrimonio natural de Chubut. La posibilidad de transmitir datos en tiempo real sobre el estado de las áreas y coordinar acciones de conservación posiciona a la provincia a la vanguardia en el manejo de destinos turísticos naturales y protegidos.

F.P