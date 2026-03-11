17°
11 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin

El efectivo de Prefectura Naval Argentina Luís Cortez se encuentra en un grave estado de salud en Buenos Aires y la familia solicita ayuda por lo costoso de la internación.
Por Redacción Red43

El pasado domingo por la mañana en Trevelin, el efectivo de Prefectura Naval Argentina, Luís Cortez, de 34 años, fue atropellado en un grave accidente que lo llevó a terapia intensiva al Hospital Zonal de Esquel.

 

Su cuadro de salud continúa delicado y fue trasladado a Buenos Aires.

 

Su familia y seres queridos comunicaron a la comunidad que para cubrir los gastos que implica la emergencia, están apelando a la solidaridad de los vecinos mediante un alias, a nombre de Silvana Andrea Fernández

 

 

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas sobre calle Perito Moreno, entre Ap Iwan y Costanera, cuando una camioneta perdió el control, impactó contra dos vehículos estacionados y terminó embistiendo el automóvil en el que se encontraba el prefecto, quien se preparaba para dirigirse a su lugar de trabajo.

 

