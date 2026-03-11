16°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Lago RosariodniANSESPAMI
11 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trámites en casa: vecinos de Lago Rosario ya tienen sus nuevos DNI

Gracias a un operativo conjunto entre Provincia, Nación y el municipio de Trevelin, familias del paraje recibieron su documentación sin tener que viajar. Mirá cómo sigue el despliegue del Estado en la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El paraje vivió una jornada de soluciones administrativas tras completarse la entrega de nuevos Documentos Nacionales de Identidad a vecinos y vecinas que habían iniciado el trámite en enero pasado.

 

El operativo fue el resultado de una gestión conjunta entre ANSES, PAMI y el Registro Civil, que trabajaron de manera territorial para garantizar el acceso al derecho a la identidad. La Municipalidad de Trevelin fue el nexo organizativo, facilitando las instalaciones del Centro Comunitario y personal para la logística.

 

Un Estado que llega al territorio

 

El objetivo principal de estas acciones es eliminar las barreras geográficas. Al realizar los trámites directamente en el paraje, los vecinos evitan los costos y el tiempo de traslado hacia los centros urbanos.

 

Durante la jornada del martes, no solo se entregó la documentación en el punto central de atención, sino que el equipo municipal y de los organismos intervinientes se encargó de distribuir los DNI a personas que residen en sectores alejados, asegurando que el beneficio llegue a cada hogar de la comunidad.

 

Desde la organización destacaron que la articulación entre los distintos niveles del Estado permite brindar respuestas inmediatas a demandas que, de otra forma, quedarían postergadas por la distancia.

 

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
2
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
3
 Crisis industrial: Tulipán despidió a 220 trabajadores por la caída del consumo
4
 Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"
5
 “Yo lo vi ganador en los tres rounds”
1
 Desafío en La Zeta: todo lo que tenés que saber sobre el Acuatlón de este sábado
2
 Chubut consolida su oferta de cruceros: El Celebrity Equinox confirmó su regreso
3
 Siguen abiertas las inscripciones para el Torneo de Futbol Infantil “Del Campo Cup”
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -