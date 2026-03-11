Trámites en casa: vecinos de Lago Rosario ya tienen sus nuevos DNI

El paraje vivió una jornada de soluciones administrativas tras completarse la entrega de nuevos Documentos Nacionales de Identidad a vecinos y vecinas que habían iniciado el trámite en enero pasado.

El operativo fue el resultado de una gestión conjunta entre ANSES, PAMI y el Registro Civil, que trabajaron de manera territorial para garantizar el acceso al derecho a la identidad. La Municipalidad de Trevelin fue el nexo organizativo, facilitando las instalaciones del Centro Comunitario y personal para la logística.

Un Estado que llega al territorio

El objetivo principal de estas acciones es eliminar las barreras geográficas. Al realizar los trámites directamente en el paraje, los vecinos evitan los costos y el tiempo de traslado hacia los centros urbanos.

Durante la jornada del martes, no solo se entregó la documentación en el punto central de atención, sino que el equipo municipal y de los organismos intervinientes se encargó de distribuir los DNI a personas que residen en sectores alejados, asegurando que el beneficio llegue a cada hogar de la comunidad.

Desde la organización destacaron que la articulación entre los distintos niveles del Estado permite brindar respuestas inmediatas a demandas que, de otra forma, quedarían postergadas por la distancia.









M.G