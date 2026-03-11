Esquel presenta el Campeonato Provincial de Cross Country

En las instalaciones de la Residencia Deportiva de Esquel, la profesora de atletismo Andrea Evangelina De La Cerda encabezó la presentación oficial del Campeonato Provincial de Cross Country, acompañada por elSubsecretario de Deportes, Hernán Maciel y el entrenador Rodrigo Peláez. Durante la conferencia, se confirmó que el evento se desarrollará durante el primer fin de semana de abril, iniciando las actividades el sábado 4 con las acreditaciones en el parador de la Laguna La Zeta a partir de las 14 horas, mientras que la competencia central tendrá lugar el domingo 5 en el mismo predio natural.

Este certamen cobra una relevancia estratégica ya que funciona como la instancia clasificatoria obligatoria para aquellos deportistas que aspiren a integrar el seleccionado de Chubut en el Campeonato Nacional que se disputará a mediados de año. La organización destacó que la nueva dirigencia de la federación busca descentralizar las competencias, llevando eventos de jerarquía desde la zona costera hacia la cordillera, aprovechando las condiciones geográficas ideales que ofrece la región para esta disciplina específica.

Uno de los mayores atractivos de la jornada será la participación de atletas de élite y olímpicos, como Eulalio "Coco" Muñoz y Joaquín Arbe, quienes competirán en un entorno que combina la exigencia técnica con la belleza paisajística de la laguna. No obstante, las autoridades subrayaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad, permitiendo que corredores aficionados participen junto a los mejores exponentes del momento sin necesidad de una clasificación previa, siempre bajo la consigna de respetar y cuidar el patrimonio ambiental del lugar.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de los canales digitales de la federación, y se espera una afluencia masiva de delegaciones provenientes de diversos puntos de la provincia. La invitación se extiende también a las familias locales para que se acerquen a disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad de Esquel.

E.B.W.