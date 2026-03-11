16°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43GaimanTrelewPolicía del Chubut
11 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Gaiman: hallaron un Peugeot 208 oculto en un predio rural que había sido robado en Trelew

Un Peugeot 208 blanco fue recuperado tras un relevamiento preventivo en Gaiman. El vehículo, denunciado como robado en Trelew, fue identificado por el grabado de cristales y trasladado para las pericias de Policía Científica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las tareas de prevención y patrullaje realizadas en sectores rurales, efectivos de la Policía del Chubut lograron recuperar un vehículo que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de hurto de automotor.

 

El procedimiento, llevado a cabo por personal de la Comisaría de Gaiman, se originó a partir de un relevamiento efectuado durante recorridas preventivas, donde efectivos detectaron un rodado oculto en un predio sin moradores permanentes.

 

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que se trataba de un Peugeot 208 Active color blanco, sin chapas patentes, pero con grabado de autopartes coincidente con un vehículo denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría Primera de Trelew.

 

Patrullaje, investigación y allanamiento

 

Por disposición del juez penal Dr. Nieto Di Biase, se autorizó el allanamiento del predio, lo que permitió concretar el secuestro del rodado y de otros elementos de interés para la investigación.

 

El procedimiento contó con la participación de personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, y el vehículo fue trasladado mediante grúa policial a la Comisaría de Gaiman, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut destacaron que este resultado fue posible gracias a los patrullajes preventivos y tareas investigativas permanentes que se desarrollan para reforzar la seguridad.






M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
2
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
3
 Crisis industrial: Tulipán despidió a 220 trabajadores por la caída del consumo
4
 Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"
5
 “Yo lo vi ganador en los tres rounds”
1
 Desafío en La Zeta: todo lo que tenés que saber sobre el Acuatlón de este sábado
2
 Chubut consolida su oferta de cruceros: El Celebrity Equinox confirmó su regreso
3
 Siguen abiertas las inscripciones para el Torneo de Futbol Infantil “Del Campo Cup”
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -