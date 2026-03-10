Crisis industrial: Tulipán despidió a 220 trabajadores por la caída del consumo

La crisis que afecta al sector industrial sumó un nuevo capítulo con la drástica decisión de la firma Kopelco S.A., fabricante de la reconocida marca de preservativos Tulipán. La compañía concretó el despido de 220 trabajadores, lo que representa un recorte masivo en su plantilla, que pasó de 355 a 135 empleados en los últimos meses.

Impacto en Buenos Aires y San Luis

La medida golpea de manera directa a las unidades productivas que la firma posee en el partido bonaerense de San Martín y en la provincia de San Luis. Según explicaron desde la dirección de la empresa, la reestructuración responde a un "momento muy desafiante" provocado por el desplome de la demanda en el mercado interno.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la compañía fundada a fines de los 80, reconoció la gravedad de la situación: "Estamos muy preocupados, el deterioro de las ventas nos obligó a reestructurar para intentar sostener la actividad".

Más allá de los preservativos: el freno en la producción de látex

Aunque Tulipán es su marca más visible —manteniendo aún cerca del 40% del mercado nacional de preservativos—, la crisis de Kopelco se extiende a otras líneas de producción que dependen del látex. La firma también produce:

Insumos para indumentaria: Elásticos para ropa interior e hilados industriales.

Artículos de cotillón: Globos y derivados.

En algunas de estas áreas, las ventas registraron retrocesos de hasta el 50%. La diversificación que históricamente fue una fortaleza para la firma hoy la deja expuesta a la caída simultánea de distintos sectores industriales, desde el textil hasta el de consumo masivo.

A pesar del complejo panorama y el fuerte recorte de personal, la empresa apuesta a sostener su presencia en el rubro de salud sexual, donde todavía conserva una posición dominante, mientras intenta navegar un escenario de alta incertidumbre para la industria manufacturera argentina.











M.G