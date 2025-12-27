20°
27 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por calor extremo: El 2025 se despide con temperaturas superiores a los 40°C

Un "domo de calor" afectará al centro y norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el pico de intensidad coincidirá con las celebraciones del 31 de diciembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta técnica confirmando que gran parte del territorio argentino atraviesa una ola de calor extremo que alcanzará su punto crítico durante el último día del año. Según los modelos climáticos, el 31 de diciembre el país recibirá el 2026 con temperaturas que superarán los 40°C en múltiples provincias.

 

 

Este fenómeno se debe a la formación de un "domo de calor", un sistema de alta presión que actúa como una tapa, atrapando el aire cálido sobre la superficie. Este efecto, sumado a la persistencia de vientos del sector norte, impide la llegada de frentes fríos o lluvias, elevando las marcas térmicas de manera sostenida.

 

 

Zonas críticas y temperaturas récord

 

El impacto más severo se sentirá en las regiones del NEA y NOA, con provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa registrando valores de entre 40°C y 42°C. No obstante, el centro del país (Córdoba, La Pampa y Buenos Aires) y sectores de la Patagonia no estarán exentos del fenómeno, con máximas que rondarán los 38°C.

 

 

Riesgos para la salud y noches sin alivio

 

Uno de los aspectos más preocupantes de esta ola de calor es que las temperaturas mínimas se mantendrán muy elevadas. Esto significa que las noches no brindarán el alivio térmico necesario para que el cuerpo se recupere, lo que dificulta el descanso y aumenta el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

 

 

Recomendaciones de seguridad

 

Ante este escenario agobiante, las autoridades sanitarias recomiendan:

 

 

  • Hidratación constante: Beber agua incluso sin tener sed.

     

  • Alimentación liviana: Priorizar frutas y verduras.

     

  • Evitar la exposición: No realizar actividad física ni exponerse al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas.

     

  • Vestimenta: Usar ropa suelta, de colores claros y materiales ligeros.

     

 

F.P

 

