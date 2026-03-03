Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB

El panorama educativo en la región cordillerana se encuentra en un estado de alerta máxima. Tras la masiva movilización realizada el pasado lunes, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel ratificó su postura frente a lo que consideran un "ahogo presupuestario y salarial" que afecta a todos los niveles de enseñanza.

Un reclamo que trasciende las universidades

Verónica Boto, referente local de la institución, destacó que la reciente medida de fuerza no fue aislada: "La marcha fue con toda la docencia del país; consideramos que la educación no se puede dividir en compartimentos estancos. Lo que le pasa a la primaria y secundaria nos afecta a nosotros también".

El núcleo del conflicto reside en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según Boto, la normativa está vigente hace casi cuatro meses, pero el Gobierno Nacional ha decidido no ponerla en funcionamiento ni convocar a paritarias. "La propuesta de recomposición para 2025 es un 12,3% en tres cuotas, mientras que del 2024 nos dicen que perdemos todo. Con el costo de la canasta familiar, hay mucha preocupación y tristeza", señaló.

Definiciones clave para el ciclo lectivo

Aunque actualmente se desarrollan exámenes y cursos de ingreso, la actividad académica fuerte en las universidades está prevista para el 16 de marzo. Sin embargo, esa fecha está hoy en duda.

"Este jueves tenemos un Congreso donde se va a decidir cómo sigue el plan de lucha. Se está evaluando si vamos a empezar las clases o no", advirtió la referente. El malestar no es solo salarial, sino que incluye el recorte en las becas estudiantiles y el presupuesto operativo de las facultades.

Hacia una nueva Marcha Universitaria

Boto destacó la unidad alcanzada entre los distintos sectores, incluyendo al Consejo de Rectores (CIN) y a la Federación Universitaria Argentina (FUA). "Hay una confluencia de todos los sindicatos, incluso no universitarios. Es muy probable que trabajemos para organizar una nueva marcha universitaria nacional si no obtenemos respuestas", concluyó.