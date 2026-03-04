Chubut cerró acuerdos salariales con la Policía y trabajadores de Canal 7

La administración provincial dio un paso decisivo este miércoles al formalizar entendimientos con sectores clave del ámbito público. Los encuentros, desarrollados en la capital, permitieron unificar criterios respecto a la actualización de los ingresos de los agentes de seguridad y los trabajadores de LU 90 TV.

Acuerdo con el sector de seguridad

La mesa de diálogo contó con una nutrida presencia de funcionarios, entre ellos los responsables de las carteras de Gobierno, Seguridad y Justicia, junto a la cúpula de la repartición y equipos técnicos de Economía. Tras analizar los números presentados por el Estado, el Consejo de Bienestar brindó su aprobación a la propuesta, destacando la voluntad de diálogo para sostener el poder adquisitivo del sector.

Entendimiento con la televisión pública

En una segunda instancia, las autoridades recibieron a la conducción local del gremio que nuclea a los empleados de la comunicación audiovisual. Tras la revisión de las pautas planteadas, el personal de Canal 7 aceptó los términos del ofrecimiento, lo que permitió dar cierre a esta etapa de la negociación.

Revisión en el corto plazo

El compromiso asumido por las autoridades no finaliza con esta firma. Teniendo en cuenta la situación económica actual, el Gobierno y los representantes de los trabajadores acordaron volver a encontrarse en abril. Esta nueva cita servirá para examinar la evolución de las variables financieras y garantizar que las condiciones de los empleados se mantengan equilibradas durante el primer semestre del año.