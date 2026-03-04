Prevención: casi 500 embarazadas ya se vacunaron contra el VSR en Chubut

La Secretaría de Salud continúa con la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio, que está destinada a las gestantes que cursan el octavo mes. La estrategia sanitaria se inició de forma simultánea en todo el país el 12 de enero pasado y se extenderá hasta el 31 de agosto próximo.

En el marco del importante trabajo preventivo que viene llevando adelante el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud de la provincia destacó que un total de 493 embarazadas ya se vacunaron contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)en lo que va de este año 2026.

La actual Campaña de Vacunación se inició el 12 de enero pasado de manera simultánea con el Ministerio de Salud de la Nación, y está dirigida a personas gestantes que cursan el octavo mes.

La estrategia, que se extenderá hasta el 31 de agosto, tiene como propósito reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

En ese sentido, desde la cartera sanitaria, que conduce Denise Acosta, se convoca a las embarazadas a ser parte de la campaña, destacando que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la Provincia de forma totalmente gratuita, y no es necesario presentar indicación médica.





Vacunación

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.



