Trevelin apuesta a la soberanía alimentaria con un taller de semillas de hortalizas

Con el objetivo de fortalecer la producción local y el intercambio de conocimientos, se anunció el lanzamiento del Taller Semillas de Hortalizas. La capacitación, que cuenta con el apoyo del INTA, el CECAIN y el centro de permacultura Tierra Caracol, está diseñada para acompañar a los participantes en cada etapa del proceso, desde el cultivo hasta el almacenamiento.

Cronograma y sedes

El taller se dividirá en dos encuentros presenciales, de la mano de una productora local:

Día 1: Sábado 14 de marzo. Se llevará a cabo en el INTA AER Trevelin de 10:00 a 13:00 hs. El eje central será la planificación y las estrategias para iniciar una huerta semillera propia.

Día 2: Sábado 4 de abril. El encuentro se trasladará a Tierra Caracol, también de 10:00 a 13:00 hs. En esta instancia, se profundizará en la selección, cosecha, limpieza y almacenamiento de las semillas.

Inscripción y público destinatario

La propuesta es abierta a toda la comunidad y está dirigida especialmente a productores, docentes, estudiantes, huerteras y agentes agroecológicos. Un punto destacado de la actividad es que la participación incluye un kit de semillas locales.

Para más información o para realizar la inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

WhatsApp: +54 9 2945 645134

Instagram: @caracoltierra

Correo electrónico: tierracaracol.permacultura@gmail.com