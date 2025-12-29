20°
Lunes 29 de Diciembre de 2025
29 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

La Comisión de Sanidad Animal del Chubut avanzó en medidas para impedir propagación de la sarna ovina

El ministro de Producción, Juan Pavón; y autoridades de la Federación de Sociedades Rurales, INTA, SENASA, y el Colegio Médico Veterinario, se reunieron para definir lineamientos de cara a la prevención en 2026.
La Comisión Provincial de Sanidad Animal del Chubut (COPROSA), organismo integrado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Producción; la Federación de Sociedades Rurales, INTA, SENASA, y el Colegio Médico Veterinario, mantuvo un encuentro que tuvo como eje central el abordaje de la sarna ovina. 

 

La reunión abordó con especial énfasis los avances de los lineamientos sanitarios previstos para el período 2025/2026, así como el análisis de la normativa establecida por el SENASA, que declara la alerta sanitaria en siete departamentos de la provincia: Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

 

En ese marco las autoridades avanzaron en la adopción de medidas sanitarias específicas destinadas a impedir la propagación de la enfermedad al resto del territorio provincial.

 

La medida sanitaria, de carácter transitorio, tiene como objetivo contener el avance de esta parasitosis, comprometiendo tanto al sector productivo como a las entidades vinculadas a la sanidad animal en la detección temprana, denuncia y tratamiento rápido de los focos existentes, con el fin de restablecer el estatus sanitario de libre en los departamentos afectados.

 

Durante la reunión se realizó además la presentación formal del ministro de Producción del Chubut, Juan Manuel Pavón, quien ejerce la presidencia de la COPROSA, ratificando el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con el fortalecimiento de las políticas de sanidad animal, el acompañamiento al sector productivo y la protección del estatus sanitario de la provincia.

 

