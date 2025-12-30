El Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La confirmación oficial fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó detalles sobre el alcance de la medida.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión se adoptó luego de la presunta detección de irregularidades administrativas, sumadas a la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y a denuncias vinculadas a coimas que involucrarían a integrantes del Gobierno, entre ellos Karina Milei, hermana del Presidente.

Irregularidades y reordenamiento del área

Según lo informado, la disolución de la ANDIS forma parte de un proceso de reorganización del Estado, impulsado por el Gobierno nacional, con el argumento de transparentar la gestión y centralizar funciones. Las competencias que tenía la agencia pasarán a depender directamente del Ministerio de Salud, que asumirá la administración de políticas y programas vinculados a la discapacidad.

Adorni sostuvo que la medida busca corregir desvíos detectados y mejorar los mecanismos de control, en un área considerada sensible por el impacto directo que tiene sobre miles de familias en todo el país.

En medio de la preocupación generada por el anuncio, el jefe de Gabinete remarcó que las prestaciones no serán recortadas ni eliminadas.

O.P.