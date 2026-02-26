La amenazante despedida de un motochorro de 14 años: “Todo vuelve, manga de antichorros”

La muerte de un adolescente de 14 años en un episodio que involucró a un efectivo de una fuerza federal volvió a poner en el centro del debate público la violencia, la inseguridad y la reacción social frente a estos hechos. Ocurrió en el conurbano bonaerense y tuvo como protagonista a un chico que, según su entorno, soñaba con el fútbol y compartía sus días entre el barrio y el club.

Zahir Mesa vivía en Monte Chingolo, partido de Lanús, y jugaba en el Club Atlético Juventud. El lunes por la noche murió tras un intento de robo en el que intervino un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), que se encontraba fuera de servicio.

El hecho se produjo en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú. De acuerdo con las primeras actuaciones, el efectivo regresaba a su domicilio cuando fue interceptado por dos jóvenes que se movilizaban en una moto. En ese contexto, siempre según la versión inicial incorporada al expediente, se produjo un intercambio de disparos. El adolescente recibió un impacto y falleció en el lugar. El policía resultó ileso.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia y las responsabilidades correspondientes. Por estas horas se analizan pericias balísticas, testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y vecinos despidieron al adolescente en redes sociales. Las publicaciones rápidamente se viralizaron y generaron un intenso debate, con mensajes de dolor, pero también con comentarios que celebraban el desenlace, lo que profundizó la indignación de su entorno.

En una de las historias compartidas, se cuestionaron las expresiones que festejaban la muerte del chico: “Así festejan la muerte de un chorrito. Después los chorritos van a festejar la muerte de un policía y usando su pistola. Todo vuelve, manga de antichorros… No escupan para arriba que todos tienen hermanos, hijos y sobrinos”, expresaba el mensaje.

Otra publicación señalaba: “No sé qué le pasa a la gente que le causa gracia la muerte de un pibito de 14 años. Nadie sabe el dolor del otro lado, hacia su familia y amigos”.

También se multiplicaron las despedidas cargadas de afecto y conmoción. “Descansá en paz, hermano, no caigo. Tenías una re vida por delante. Me quedo con los mejores recuerdos”, escribió uno de sus amigos. En otro mensaje, una joven expresó: “Te fuiste, hermanito; me dejaste re sola, re dolida con la gorra, pa; te voy a extrañar siempre, mi rey; me dejaste hecha mierda, pa, ¿por qué vos si eras una re persona, mi rey?”.

Las publicaciones incluyeron fotos del adolescente en el barrio y en la cancha, además de convocatorias a reuniones para despedirlo. Según relataron vecinos, durante la noche también se escucharon detonaciones y motos acelerando como forma de homenaje, una práctica que suele repetirse en despedidas informales en distintos barrios del conurbano.