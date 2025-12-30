Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños

Un nuevo episodio de alcoholemia positiva se registró en El Bolsón y tuvo como consecuencia daños en el bulevar de la Avenida San Martín, uno de los principales corredores urbanos de la ciudad.

El coordinador de Gobierno, Nicolás Ditschensky, confirmó que el vehículo fue secuestrado en el marco del procedimiento correspondiente y que el conductor deberá afrontar no solo la multa por alcoholemia, sino también el costo total de la reparación del espacio público dañado.

Desde el Municipio remarcaron que en El Bolsón rige la ordenanza de Alcoholemia Cero.

O.P.