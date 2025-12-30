23°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Pirotecnia
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta sobre la venta de pirotecnia: "Sabemos quiénes son, pero necesitamos de la Justicia para actuar"

El intendente Matías Taccetta destacó el secuestro de pirotecnia en comercios, pidió mayor apoyo de la Policía y Fiscalía para allanar domicilios y celebró el aumento en el valor de las multas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se pronunció sobre los operativos de control de pirotecnia y fue contundente respecto a las limitaciones legales que enfrenta el municipio. En relación con la venta clandestina en domicilios, el mandatario fue tajante: "Sabemos quiénes son, tenemos las denuncias, pero no es que no actuamos". Explicó que, para intervenir en propiedades privadas, la municipalidad depende de tiempos externos, señalando que "necesitamos el acompañamiento de la policía y de fiscalía para poder ingresar a una casa particular".

 

Sobre el desempeño de las áreas de control, Taccetta respondió a las críticas vecinales detallando que ya se han realizado secuestros de material en comercios, aunque cuestionó la levedad de algunas sanciones. "Entiendo yo que se tendría que haber clausurado el lugar y no se hizo", afirmó el intendente, quien además aclaró que todavía no ha recibido la notificación formal de la nueva ordenanza, pero que los controles no se detienen.

 

Finalmente, el jefe comunal destacó el trabajo legislativo para desalentar estas prácticas mediante el endurecimiento de las penas económicas. "Agradezco a los concejales que han duplicado las multas", expresó, subrayando que la prohibición de los fuegos artificiales es una prioridad para su gestión. Concluyó ratificando su compromiso con la normativa vigente al asegurar que "queremos actuar en consecuencia, lo hacemos desde el primer momento".

 

 

 

E.B.W. 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
3
 Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños
4
 Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores
5
 Escándalo: denuncian a una madre por el faltante de millones en una fiesta de egresados en Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -