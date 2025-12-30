Taccetta sobre la venta de pirotecnia: "Sabemos quiénes son, pero necesitamos de la Justicia para actuar"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se pronunció sobre los operativos de control de pirotecnia y fue contundente respecto a las limitaciones legales que enfrenta el municipio. En relación con la venta clandestina en domicilios, el mandatario fue tajante: "Sabemos quiénes son, tenemos las denuncias, pero no es que no actuamos". Explicó que, para intervenir en propiedades privadas, la municipalidad depende de tiempos externos, señalando que "necesitamos el acompañamiento de la policía y de fiscalía para poder ingresar a una casa particular".

Sobre el desempeño de las áreas de control, Taccetta respondió a las críticas vecinales detallando que ya se han realizado secuestros de material en comercios, aunque cuestionó la levedad de algunas sanciones. "Entiendo yo que se tendría que haber clausurado el lugar y no se hizo", afirmó el intendente, quien además aclaró que todavía no ha recibido la notificación formal de la nueva ordenanza, pero que los controles no se detienen.

Finalmente, el jefe comunal destacó el trabajo legislativo para desalentar estas prácticas mediante el endurecimiento de las penas económicas. "Agradezco a los concejales que han duplicado las multas", expresó, subrayando que la prohibición de los fuegos artificiales es una prioridad para su gestión. Concluyó ratificando su compromiso con la normativa vigente al asegurar que "queremos actuar en consecuencia, lo hacemos desde el primer momento".

E.B.W.