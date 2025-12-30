Esquel: el último martes del 2025 cerrará con cielo despejado y calor

La ciudad de Esquel se prepara para recibir el martes 30 de diciembre con un escenario meteorológico que combinará temperaturas agradables, nubosidad variable y ráfagas de viento considerables provenientes del sector oeste.



Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con marcas térmicas que oscilarán entre los 14°C y 15°C. En este periodo, el cielo se presentará parcialmente nuboso a cubierto, con vientos moderados que no superarán los 36 kilómetros por hora.

Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro iniciará un ascenso sostenido, alcanzando los 19°C a las 11:00 y llegando a una máxima de 24°C alrededor de las 17:00.



Este bloque horario será el más crítico en cuanto a las condiciones de viento, ya que se esperan ráfagas constantes del oeste con velocidades que oscilarán entre los 55 y los 63 kilómetros por hora. Se recomienda a los vecinos asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y tener precaución en la vía pública.

En materia de radiación solar, el índice UV alcanzará niveles de alerta durante la tarde, registrando un pico de nivel 7 (alto) a las 14:00 y nivel 6 a las 17:00. Es fundamental extremar los cuidados y utilizar protección solar si se planean actividades al aire libre.



Finalmente, la jornada cerrará con condiciones mucho más estables y agradables; a partir de las 20:00 el cielo se mostrará soleado para terminar la noche totalmente despejado con una temperatura de 16°C y vientos en notable disminución.



