20°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43climahoy
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: el último martes del 2025 cerrará con cielo despejado y calor

Tras un inicio de jornada fresco y cubierto, el termómetro trepará hasta los 24°C. Conocé el estado del tiempo y las precauciones por el viento del oeste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel se prepara para recibir el martes 30 de diciembre con un escenario meteorológico que combinará temperaturas agradables, nubosidad variable y ráfagas de viento considerables provenientes del sector oeste.

Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con marcas térmicas que oscilarán entre los 14°C y 15°C. En este periodo, el cielo se presentará parcialmente nuboso a cubierto, con vientos moderados que no superarán los 36 kilómetros por hora.

 

Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro iniciará un ascenso sostenido, alcanzando los 19°C a las 11:00 y llegando a una máxima de 24°C alrededor de las 17:00.

Este bloque horario será el más crítico en cuanto a las condiciones de viento, ya que se esperan ráfagas constantes del oeste con velocidades que oscilarán entre los 55 y los 63 kilómetros por hora. Se recomienda a los vecinos asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y tener precaución en la vía pública.

 

En materia de radiación solar, el índice UV alcanzará niveles de alerta durante la tarde, registrando un pico de nivel 7 (alto) a las 14:00 y nivel 6 a las 17:00. Es fundamental extremar los cuidados y utilizar protección solar si se planean actividades al aire libre.

Finalmente, la jornada cerrará con condiciones mucho más estables y agradables; a partir de las 20:00 el cielo se mostrará soleado para terminar la noche totalmente despejado con una temperatura de 16°C y vientos en notable disminución.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -