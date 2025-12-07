23°
Domingo 07 de Diciembre de 2025
Alerta amarilla por calor

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el SMN emitió alerta amarilla por altas temperaturas para este domingo 7 de diciembre. A tomar precauciones. 
Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, perteneciente al Ministerio de Seguridad y Justicia, comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por altas temperaturas previstas para este domingo 7 de diciembre.

 

Según lo informado, las zonas comprendidas podrían experimentar valores térmicos capaces de generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas sensibles, adultos mayores, niños y quienes padezcan enfermedades crónicas. Frente a este escenario, las autoridades remarcaron la importancia de adoptar medidas simples pero esenciales: mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención a cualquier señal de malestar.

 

El organismo recordó que la comunidad puede comunicarse ante dudas o situaciones que requieran asistencia llamando a Protección Ciudadana al 0800-666-2447, una línea disponible para brindar acompañamiento e información durante la vigencia del alerta.

 

 

