Un lazo que no se rompe: la Clase 67 volvió al Regimiento 3

- Por Lelia Castro -

La Clase 67 volvió a cruzar los portones del Regimiento 3 de Caballería de Esquel, ese lugar que alguna vez fue rutina, desafío, aprendizaje y, sin saberlo, el origen de amistades que resistirían el paso del tiempo. Para muchos, regresar no fue sólo un encuentro: fue reencontrarse con una parte de sí mismos.

“Tuvimos el honor de formar parte de este regimiento y compartir muchas vivencias y aprendizajes que da el Ejército. Sentimos que era un deber volver acá”.

A medida que avanzaban por los pasillos y patios del cuartel, los recuerdos surgían casi solos. Cada rincón traía de vuelta una historia: un gesto de solidaridad, una conversación nocturna, una travesura compartida o el abrazo silencioso en los momentos difíciles. Con emoción, revivieron escenas que quedaron grabadas no por obligación militar, sino por los vínculos que allí nacieron.

“Se cumplen 40 años que vinimos, es una emoción muy grande. Fue un click en la vida, nosotros éramos adolescentes de 18 años y acá nos convirtieron en hombres. Se hizo una hermandad porque el Ejército igualó, no había diferencia social: éramos todos iguales”.

Entre recuerdos y miradas que decían más que las palabras, también hubo espacio para la nostalgia. La memoria de quienes ya no están ocupó un lugar central. Los presentes coincidieron en que cada reunión es, también, un acto de homenaje: una manera de mantenerlos cerca y reconocer que su paso por el Regimiento sigue vivo en los relatos y en el afecto de sus compañeros.

“Para casi todos los 600 soldados que vinimos de La Plata era la primera vez que viajamos en avión, sin ni siquiera tener registro de a dónde quedaba o a dónde veníamos. Cuando bajamos en el aeropuerto lo único que veíamos era montaña y los picos de nieve”.

La jornada, cargada de emociones sinceras, transcurrió con la misma camaradería que los unió en su juventud. Décadas después, el espíritu que compartieron continúa intacto. Porque para la Clase 67, volver al Regimiento 3 no es sólo regresar a un edificio: es volver al lugar donde comenzó una historia que aún los une.

“Antes vinimos por obligación, por una ley, y hoy estamos porque queremos”.

Hoy reconocen a Esquel como un segundo hogar, aquel que los forjó entre el frío y la distancia: los hizo hombres, y por eso deciden siempre volver.

Agradecemos profundamente a Sergio Palu Lacoste, Ramón E. García, Fabián Bufi, Juan Carlos Maldonado, Miguel Ponce, Fabio Cristaldo, Néstor Sandoval y Jorge Cuba, por las palabras, las risas y las anécdotas.

