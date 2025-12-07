23°
07 de Diciembre de 2025
Trevelin y el IPVyDU firmaron acuerdo para construcción de viviendas

El Intendente Ingram y el presidente del IPVyDU, Horacio Massacese, firmaron un Acta Compromiso para construir dos nuevas viviendas en Trevelin con fondos Fo.Na.Vi., fortaleciendo las políticas habitacionales locales.
El intendente de Trevelin, Héctor "Cano" Ingram, firmó el viernes por la mañana un acta de compromiso crucial con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), representado por su presidente, Horacio Massacese, para la construcción inmediata de dos viviendas en la localidad.

 

El acuerdo establece que será el propio Municipio quien se encargará de ejecutar la obra. El IPVyDU brindará la asistencia financiera necesaria, utilizando recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.). Esta operación se enmarca dentro de la operatoria provincial destinada a atender los esfuerzos autogestionarios de la comunidad para la solución habitacional.

 

Con la rúbrica de este compromiso, la Municipalidad de Trevelin continúa consolidando y fortaleciendo las políticas habitacionales locales. El objetivo principal es brindar más oportunidades de acceso a la vivienda digna a las familias residentes de la Comarca.

 

 

Reconocimiento al Aniversario

En un momento aparte del acto, el titular del IPVyDU, Horacio Massacese, hizo entrega al Intendente Ingram de una placa conmemorativa en celebración del reciente aniversario del pueblo, en representación directa del Gobernador Ignacio Torres.

 

 

 

 

E.B.W.

 

