Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

SEROS consolida la Receta Electrónica y garantiza su funcionamiento en toda la provincia

Casi 900 mil recetas fueron emitidas de manera digital desde su implementación, consolidando un sistema ágil, seguro y ampliamente adoptado por afiliados y profesionales. 
Por Redacción Red43

Desde su puesta en vigencia en noviembre de 2024, la implementación de la Receta Electrónica SEROS ha mostrado resultados altamente positivos, con un nivel de adopción que reafirma la decisión institucional de avanzar hacia un sistema más moderno y eficiente.

 

Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025 se emitieron 878.779 recetas electrónicas, evidenciando una rápida incorporación del sistema por parte de los profesionales y una respuesta favorable de los afiliados.

 

Amplia cobertura

 

En este período, 94.282 afiliados accedieron a su medicación mediante receta digital, consolidando el objetivo de reducir trámites presenciales, facilitar la dispensa y evitar errores asociados a las prescripciones manuales.

 

En paralelo, 2.861 profesionales ya operan con el sistema, ampliando la cobertura y garantizando su funcionamiento en toda la provincia. Además, el 80 % de los afiliados consultados expresó que la receta electrónica les resulta simple, rápida y eficiente, reflejando una mejora concreta en la experiencia de atención.

 

Gestión sustentable

 

La digitalización del proceso también generó un impacto significativo en la reducción del uso de papel. La eliminación del talonario físico permitió un importante ahorro de recursos, evitando la impresión de cientos de miles de recetas y contribuyendo a una gestión más sustentable dentro del sistema de salud provincial.

 

Control interno

 

La implementación de la receta electrónica fortalece los mecanismos de control interno del Instituto, permitiendo un seguimiento más eficiente y preciso de las coberturas. La digitalización de cada instancia del proceso -desde la prescripción hasta la dispensa- mejora la trazabilidad, reduce errores administrativos y optimiza la validación de prácticas y medicamentos, garantizando un uso adecuado de los recursos y una mayor transparencia en la gestión prestacional.

 

Registro al sistema

 

La Dirección Médica de SEROS subraya que estos avances forman parte del plan integral de modernización y digitalización impulsado por el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut, orientado a optimizar procesos, fortalecer controles y brindar mayores facilidades para afiliados, médicos y farmacias.

 

Los profesionales que aún no se encuentran registrados pueden sumarse al sistema solicitando su registro en www.issys.gov.ar/registro-de-prescriptores

 

 

R.G.

 

