Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Chubut digitaliza el control de licencias médicas para empleados públicos

Un nuevo software de avanzada permitirá a los empleados de la administración pública cargar certificados médicos digitalmente, asegurando confidencialidad y acelerando la respuesta del contralor en 24 a 48 horas.
El gobernador Ignacio "Nacho" Torres anunció la implementación de un nuevo procedimiento de contralor médico para los empleados de la administración pública, basado en un software de avanzada que busca modernizar el Estado y agilizar el análisis de certificados de enfermedad.

 

Esta medida se enmarca en el proceso de modernización del Estado impulsado por la gestión, cuyo objetivo principal es evitar las demoras y fortalecer la eficiencia en los procedimientos internos.

 

 

Adiós al papel y a las demoras

La nueva aplicación permitirá a los trabajadores estatales cargar sus certificados médicos de manera digital y bajo "los más altos estándares de seguridad y confidencialidad". Utilizará, además, mecanismos de reconocimiento facial para garantizar la identidad y protección de los datos.

 

Una vez que el empleado realice la carga a través de la plataforma, el área de Recursos Humanos elevará la documentación a Reconocimientos Médicos. Se estima que el trabajador obtendrá una respuesta sobre la eventual convalidación del certificado en un plazo de 24 a 48 horas, un proceso significativamente más dinámico y rápido que el actual.

 

El sistema no solo busca mejorar la experiencia del empleado, sino también fortalecer el rol del contralor médico evaluando de forma debida cada caso, con el fin de aprobar licencias reales y evitar aquellas que no corresponden.

 

 

Estado moderno y eficiente

Torres destacó que este avance es parte de la construcción de un "Estado eficiente, moderno y transparente" que desburocratice procedimientos. "Con la puesta en marcha de este nuevo software, avanzamos en la construcción de un Estado adaptado a las necesidades actuales", aseguró.

 

El mandatario remarcó que la digitalización de este procedimiento contribuye al cuidado del ambiente al "evitar el uso de papel" y a garantizar que los trabajadores cuenten con herramientas modernas.

 

Finalmente, el gobernador citó otros ejemplos de inclusión digital en la provincia, como la Telemedicina en distintas localidades y la inclusión digital en las escuelas, reafirmando el compromiso de dotar a los ciudadanos de un "Estado moderno, ágil y dinámico, con nuevos instrumentos al servicio de la ciudadanía".

 

 

 

E.B.W.

 

