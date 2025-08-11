10°
Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
Trevelin dio inicio a la Semana de las Infancias con gran participación

Durante todo el mes habrá propuestas en Trevelin y sus parajes, destinadas a niños y niñas.
Trevelin vivió la primera de las celebraciones por el Día de las Infancias, con una agenda de actividades que, a pesar de la lluvia, reunió a cientos de niños, niñas, familias e instituciones locales. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Trevelin, incluyó juegos, espectáculos y sorpresas para todas las edades.

 

La jornada comenzó en el Jardín N° 478, con actividades para menores de 5 años; junto al Centro de Encuentro Deportivo Municipal (CeDeM), destinado a mayores de 5 años; y cerró en el Complejo Polideportivo Municipal Evita – Gimnasio Eduardo Bjerring, donde se vivió un gran encuentro de integración y festejo.

 

El evento cuenta con la participación y el compromiso de numerosas instituciones, que sumaron tiempo, recursos y creatividad para hacer posible la celebración: Asociación de Bomberos Voluntarios, Biblioteca Popular “Perito Moreno”, CARPO, Centro de Ex Combatientes y Veteranos de Malvinas de Trevelin, Club Deportivo San Patricio, CSAC 557, Escuela de Danzas Clara Dixon, Escuelas N° 25, 96, 98, 114, 208, 478 y 705, Grupo Solidario “Caritas Felices”, Iglesia Adventista de Trevelin, Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros Cordillerana Chubutense, Policía Comunitaria de Trevelin, Policía del Chubut – Comisaría Trevelin, Policía del Chubut – División Seguridad Rural, Rincón del Molino, Rotary Interac, Secretaría de Deportes, Secretaría de Desarrollo Social, Trabajadoras Comunitarias de Salud en el Terreno y Tres Koalas.

 

Esta primera jornada dejó en claro que el Día de las Infancias en Trevelin es mucho más que una fecha en el calendario: es un espacio de encuentro, solidaridad y alegría que seguirá recorriendo distintos puntos del municipio durante los próximos días.

 

Así continúa la agenda de festejos: 
15 de agosto – VIERNES - TREVELIN
Horario a confirmar: Centro de Veteranos y
Ex Combatientes de Malvinas

 

16 de agosto – SÁBADO –LOS CIPRESES
15hs a 17hs: Centro Comunitario

 

17 de agosto – DOMINGO – LAGO ROSARIO
Horario a confirmar: SUM Escuela 114

 

18 de agosto – LUNES – SIERRA COLORADA
14hs a 15:20hs: Escuela 208

 

22 de agosto – VIERNES – LAGO FUTALAUFQUEN
14hs a 15:30hs: Escuela 25

 

23 de agosto – SÁBADO – ALDEA ESCOLAR
-15hs a 19hs – SUM Escuela 96

 

