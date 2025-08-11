10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La municipalidad de trevelin realiza un monitoreo permanente

El intendente Héctor Ingram y equipo recorrieron el ejido urbano
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Héctor Ingram junto al director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, recorrieron esta mañana distintos sectores del ejido urbano y también del sector de chacras, observando el comportamiento de arroyos y canales.

 


De esa recorrida, se detectó que uno de los canales en la zona del callejón de Paso Ancho está llegando al límite de su capacidad y podría generar alguna complicación en ese sector. 

 


De modo paralelo, se recorrieron en distintas oportunidades los barrios del sector norte, no observándose mayores inconvenientes, con arroyos y canales funcionando con normalidad.

 


Desde la Municipalidad de Trevelin se solicitó a responsables del Consorcio de Riego que se mantengan abiertas las compuertas de los canales bajo su administración para reducir las posibilidades de desbordes.

 


Por otra parte, el río Percy, si bien refleja un crecimiento en su caudal, éste aún es menor respecto a lo habitual para esta época del año.

 

 


GAJO DE ÁRBOL CAÍDO

 


En las primeras horas de este lunes 11 de agosto, un tronco de un pino de la Plaza Coronel Fontana se quebró cayendo al piso, quedando sobre la vereda y parte de la calzada de la rotonda 28 de Julio. En un primer momento personal de Bomberos Voluntarios de Trevelin actuó para generar condiciones mínimas de seguridad para el tránsito, mientras que, en el transcurso de las primeras horas de esta jornada, personal de la Subsecretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Trevelin retiró el tronco y ramas caídas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
2
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
3
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
4
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
5
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -