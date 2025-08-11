La municipalidad de trevelin realiza un monitoreo permanente

El intendente Héctor Ingram junto al director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, recorrieron esta mañana distintos sectores del ejido urbano y también del sector de chacras, observando el comportamiento de arroyos y canales.



De esa recorrida, se detectó que uno de los canales en la zona del callejón de Paso Ancho está llegando al límite de su capacidad y podría generar alguna complicación en ese sector.



De modo paralelo, se recorrieron en distintas oportunidades los barrios del sector norte, no observándose mayores inconvenientes, con arroyos y canales funcionando con normalidad.



Desde la Municipalidad de Trevelin se solicitó a responsables del Consorcio de Riego que se mantengan abiertas las compuertas de los canales bajo su administración para reducir las posibilidades de desbordes.



Por otra parte, el río Percy, si bien refleja un crecimiento en su caudal, éste aún es menor respecto a lo habitual para esta época del año.



GAJO DE ÁRBOL CAÍDO



En las primeras horas de este lunes 11 de agosto, un tronco de un pino de la Plaza Coronel Fontana se quebró cayendo al piso, quedando sobre la vereda y parte de la calzada de la rotonda 28 de Julio. En un primer momento personal de Bomberos Voluntarios de Trevelin actuó para generar condiciones mínimas de seguridad para el tránsito, mientras que, en el transcurso de las primeras horas de esta jornada, personal de la Subsecretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Trevelin retiró el tronco y ramas caídas.