Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Rige un alerta por lluvias para la cordillera de Chubut

Así lo indicó la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut para este lunes 11 de agosto.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que rige un alerta por lluvias para la cordillera de Chubut este lunes 11 de agosto.

 

Según indican los datos del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas afectadas serán Languiñeo, Tehuelches, Futaleufú y Meseta de Cushamen. Se encuentran bajo alerta amarilla hasta el mediodía de este lunes.

 

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 


Asimismo, no se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.

 

Para mayor información se puede llamar al teléfono 0800-666-2447(Protección Ciudadana).

 

 

 

