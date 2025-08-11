Hoy cumpliría 66 años Gustavo Cerati

Un día como hoy, pero de 1959, nacía Gustavo Adrián Cerati, ícono indiscutido del rock en español. Hoy, el exlíder de Soda Stereo estaría celebrando sus 66 años.

Con una carrera que combinó talento, innovación y una sensibilidad única, Cerati construyó un legado que trasciende generaciones. Desde los himnos de Soda Stereo hasta las joyas de su etapa solista, cada disco representa un capítulo fundamental en la historia de la música en español.

Hoy, sus fans lo recuerdan con homenajes en redes, escuchas colectivas y mensajes de cariño. A once años de su partida, su arte sigue creciendo en quienes lo escuchan.

