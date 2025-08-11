10°
Esquel, Argentina
Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut: Fuerte explosión en una planta industrial dejó a dos trabajadores con quemaduras

Ocurrió este lunes en las instalaciones de T.P S.A., ubicadas en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn.
Por Redacción Red43

Este lunes 11 de agosto, se produjo una explosión en las instalaciones de T.P S.A., ubicadas en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn. 

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada en la turbina del equipo denominado Granallado 3, generando una súbita llamarada que se extinguió espontáneamente. La explosión dejó dos trabajadores heridos con quemaduras en brazos, manos y piernas, ambos empleados de 41 y 29 años que se desempeñaban en el sector productivo de la empresa.

 

De acuerdo a lo que informó Canal 12, el equipo afectado pertenece a la sección de la fábrica dedicada a la manufactura de tejos para la producción de envases de aluminio mediante un proceso de extrusión por impacto. La deflagración interrumpió la actividad normal en esa área específica. Ante el incidente, los servicios de emergencia fueron alertados rápidamente a través del Centro de Monitoreo local.

 

Uno de los trabajadores fue trasladado de urgencia en una ambulancia privada al Hospital Ísola, mientras que el otro esperó en la portería hasta la llegada de una segunda ambulancia que finalmente también lo llevó al nosocomio para su atención médica.

 

Las quemaduras sufridas comprometieron principalmente las extremidades superiores e inferiores, y ambos empleados se encuentran bajo observación hospitalaria debido a la gravedad de las lesiones. Por el momento no se reportaron más detalles sobre su estado clínico ni sobre posibles daños materiales adicionales en la planta.

 

 

 

Fuente: ADN Sur 

 

 

C.S.

 

