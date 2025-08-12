Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
El Sindicato de Empleados de Comercio prepara una tarde especial por el Día del Niño

Miguel Álvarez, Secretario General del Sindicato, adelantó que el festejo será el 24 de agosto con actividades, regalos y merienda para los hijos de afiliados. “La felicidad nuestra es hacer algo con los niños”, expresó.
Miguel Álvarez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, dialogó con Red43 respecto a los festejos del Día del Niño para los hijos de afiliados. 

 

"Nosotros tenemos todo previsto y organizado de alguna manera, año a año. Ya sabemos cómo nos vamos a mover. Estos últimos años contratamos a un grupo de profesionales para que los chicos estén atendidos, que con grupos muy chiquititos se pueda trabajar y que tengamos la seguridad de que está todo bien", comentó. 

 

Los niños deberán estar acompañados de un mayor responsable: "Tratamos de que vayan acompañados de un mayor con poder de decisión sobre la criatura: padre, madre o hermano, para que también hayan ojos expertos mirando que esté todo bien". 

 

El festejo se llevará a cabo el 24 de agosto a partir de las 14:00 hasta las 17:00 hs, en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato de Empleados de Comercio (Thomas Harris y Avellaneda). 

 

"Se van a encontrar con un día lindo y se llevarán algún presente, algún juguete. Se van a divertir, van a comer algo. Esperamos que realmente la pasen bien. La felicidad nuestra es hacer algo con los niños", concluyó Álvarez.  

 

 

R.G.

 

