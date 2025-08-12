El Sindicato de Empleados de Comercio prepara una tarde especial por el Día del Niño

Miguel Álvarez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, dialogó con Red43 respecto a los festejos del Día del Niño para los hijos de afiliados.

"Nosotros tenemos todo previsto y organizado de alguna manera, año a año. Ya sabemos cómo nos vamos a mover. Estos últimos años contratamos a un grupo de profesionales para que los chicos estén atendidos, que con grupos muy chiquititos se pueda trabajar y que tengamos la seguridad de que está todo bien", comentó.

Los niños deberán estar acompañados de un mayor responsable: "Tratamos de que vayan acompañados de un mayor con poder de decisión sobre la criatura: padre, madre o hermano, para que también hayan ojos expertos mirando que esté todo bien".

El festejo se llevará a cabo el 24 de agosto a partir de las 14:00 hasta las 17:00 hs, en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato de Empleados de Comercio (Thomas Harris y Avellaneda).

"Se van a encontrar con un día lindo y se llevarán algún presente, algún juguete. Se van a divertir, van a comer algo. Esperamos que realmente la pasen bien. La felicidad nuestra es hacer algo con los niños", concluyó Álvarez.

R.G.