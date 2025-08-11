Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias

El aviso oficial se emitió por la presencia de pequeños arroyos que cruzan la calzada en el tramo Bahía Rosales – Río Arrayanes
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut emitió un aviso de precaución para transitar la Ruta Provincial N°71, mientras que el pronóstico para mañana, martes, indica una jornada con alta probabilidad de lluvias y bajas temperaturas en la zona.

 

 

La Subsecretaría de Protección Ciudadana solicitó circular con precaución sobre la Ruta Provincial N°71 en el tramo entre Bahía Rosales y Río Arrayanes. La medida se debe a la presencia de pequeños arroyos sobre la calzada, producto de las lluvias que afectan la región.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
2
 La municipalidad de trevelin realiza un monitoreo permanente
3
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
4
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
5
 Una persona se descompensó y debió ser trasladada tras fuerte caída en la feria La Saladita
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -