Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias

El Gobierno del Chubut emitió un aviso de precaución para transitar la Ruta Provincial N°71, mientras que el pronóstico para mañana, martes, indica una jornada con alta probabilidad de lluvias y bajas temperaturas en la zona.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana solicitó circular con precaución sobre la Ruta Provincial N°71 en el tramo entre Bahía Rosales y Río Arrayanes. La medida se debe a la presencia de pequeños arroyos sobre la calzada, producto de las lluvias que afectan la región.

