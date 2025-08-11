Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura

El actual secretario de Gobierno, Diego Austin, confirmó que aceptó la propuesta del intendente Matías Taccetta para integrar la lista de candidatos al Consejo de la Magistratura. Austin, con una década de trayectoria en la política local, afirmó que ve en esta postulación "un gran desafío" y una oportunidad para aportar la visión del sector privado.

Austin, quien ha transitado por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, enfatizó que su conexión con el ámbito privado le permite mantener una perspectiva "fresca y clara". Según sus declaraciones, la justicia "necesita tener un representante popular que tome decisiones con la visión de la gente", y ese es el rol que está dispuesto a asumir.

El funcionario aseguró que ya se encuentra estudiando activamente las misiones, funciones y alcances del Consejo de la Magistratura para prepararse adecuadamente para este nuevo reto. Aunque su rol en la Secretaría de Gobierno es exigente, Austin afirmó que se mantiene en contacto con la persona que actualmente ocupa el cargo y que seguirá trabajando y proyectando hacia el futuro.

F.P