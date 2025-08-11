Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable

Soraya Sandoval, especialista del Hospital de Esquel, destaca la importancia de la educación alimentaria desde la infancia y la adecuación de la dieta a los hábitos locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el Día del Nutricionista, Soraya Sandoval, especialista que se desempeña en el Hospital de Esquel y en centros médicos privados como la Clínica Modelo, CRECER y CEMIC, compartió sus reflexiones sobre la importancia de su profesión.

 

 

La nutricionista destacó que la tarea fundamental es la de educar para adoptar hábitos saludables, un desafío particular en la zona, donde el clima frío a menudo incita al consumo de alimentos ricos en harina, como las tortas fritas.

 

 

Sandoval enfatizó que la clave no está en la prohibición, sino en la moderación, y subrayó la necesidad de una alimentación variada y adecuada a cada persona.

 

 

"Uno de los pilares de la alimentación es la ley de adecuación", explicó, y detalló que los planes deben ajustarse a la edad, la actividad física y las patologías de cada individuo para que sean viables y sostenibles en el tiempo.

 

 

La especialista también se refirió al desafío de la prevención, mencionando que las consecuencias de una mala alimentación, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, suelen manifestarse en edades avanzadas. Por ello, insistió en que la educación alimentaria debe comenzar en la infancia.

 

 

Según la nutricionista, aunque la información sobre nutrición es cada vez más accesible, a través de internet y otros medios, a menudo hay resistencia al momento de implementar cambios. Subrayó que el gran desafío es adecuar la alimentación a cada persona para que el plan sea viable.

 

 

Además, destacó que es importante empezar con la educación alimentaria desde la infancia, ya que cambiar hábitos de adulto es más difícil, y que las consecuencias del exceso de peso, como la diabetes, hipertensión y el colesterol alto, suelen manifestarse después de los 40 años, cuando el metabolismo cambia. Por ello, la tarea del nutricionista es "prevenir y promover un buen estado de salud".

 

 

En cuanto a los consejos prácticos para la región, recomendó incorporar más frutas y verduras de manera creativa, disminuir el consumo de carnes rojas y sumar pescados y frutos secos accesibles, destacando que lo importante no es la cantidad de calorías, sino la calidad de los nutrientes.

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
2
 La municipalidad de trevelin realiza un monitoreo permanente
3
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
4
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
5
 Una persona se descompensó y debió ser trasladada tras fuerte caída en la feria La Saladita
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -