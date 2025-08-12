Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El trabajo conjunto en Club Belgrano rinde frutos con apoyo del Telebingo

Vendieron 1.000 cartones y fueron premiados con un bono adicional. “Nos ayuda a seguir con los planes de infraestructura que tenemos”, destacó Cecilia Espinoza.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Otro de los beneficiados luego de la realización del Telebingo Deportivo fue el Club Belgrano. Cecilia Espinoza habló sobre el trabajo llevado adelante con la venta de cartones. 

 

"La venta también tiene que ver con el compromiso se asume primero como comisión de hacer la solicitud y de las familias que son quienes están colaborando con la venta y demás", remarcó Espinoza. 

 

Este aporte, comentó: "Nos ayuda a seguir con los planes de infraestructura que tenemos para este y el año que viene, así que muy contentos". Anticipó además que están en plena construcción de la utilería y de un mini gimnasio.

 

Desde el Club Belgrano vendieron 1.000 cartones y recibieron el 70% de la recaudación, pero también resultaron beneficiados con el bono prometido por el compromiso con la venta.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -