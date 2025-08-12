El trabajo conjunto en Club Belgrano rinde frutos con apoyo del Telebingo

Otro de los beneficiados luego de la realización del Telebingo Deportivo fue el Club Belgrano. Cecilia Espinoza habló sobre el trabajo llevado adelante con la venta de cartones.

"La venta también tiene que ver con el compromiso se asume primero como comisión de hacer la solicitud y de las familias que son quienes están colaborando con la venta y demás", remarcó Espinoza.

Este aporte, comentó: "Nos ayuda a seguir con los planes de infraestructura que tenemos para este y el año que viene, así que muy contentos". Anticipó además que están en plena construcción de la utilería y de un mini gimnasio.

Desde el Club Belgrano vendieron 1.000 cartones y recibieron el 70% de la recaudación, pero también resultaron beneficiados con el bono prometido por el compromiso con la venta.

